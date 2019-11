Neubau Erstbezug auf großem Grundstück in Itá

Beschreibung

Neubau/ Erstbezug in Ita/ Departement Central

Einfamilienhaus mit 65 m/2 für 1-2 Personen, nach deutschem Standard gebaut. Großer Wohnbereich mit integrierter Küchenecke mit Tresen, Schlafzimmer, Du/WC und ein Reduit mit WM Anschluss. Eine schöne überdachte Terrasse von der man einen wunderbaren Blick auf den Sonnenuntergang hat ist ebenfalls vorhanden. Der Wohnbereich sowie das Schlafzimmer haben je eine Split Klimaanlage für angenehme Raumtemperatur. Gleichfalls ist der Wohnbereich und die Terrasse mit einem Deckenventilator ausgestattet. Es gibt 3Phasenstrom und einen eigenen Tiefbrunnen mit angeschlossenem Hauswasserwerk. Ein 1000 Litertank ist ebenfalls vorhanden und im separaten Gartenhaus untergebracht.

Das Haus befindet sich auf einem ca. 8500 m/2 naturbelassenem Grundstück, für das selbstverständlich ein ordnungsgemässer Titel vorhanden ist. Es ist ruhig gelegen aber dennoch zentral. Der Käufer kann hier alles nach seinen eigenen Vorstellungen herrichten. 800m von der Ruta 1 entfernt wo man in ca.40 Minuten in Asuncion ist, je nach Verkehr. In die Innenstadt von Ita sind es gerade 1,5 km wo man alles für den täglichen Bedarf bekommt, Geschäfte, Restaurants, Pizzerias und eine super Eisdiele. Ein täglich geöffneter Markt mit allem was das Herz begehrt lädt zum bummeln und einkaufen ein. Natürlich gibt es auch Apotheken und eine Privatklinik ist ebenfalls in der Nähe.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Itá

Das Haus mit dem 8500m/2 Grundstück kostet 395’000‘000 GS

Besichtigungen und Infos bitte über WhatsApp +595986209443