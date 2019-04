Natur-Harmonisierungs-Station (NHS), eine Weiterentwicklung von Wilhelm Reich

Beschreibung

Liebe Grundstücksbesitzer, liebe Gartenfreunde in Parguay, liebe Naturfreunde,

wenn wir uns über einen längeren Zeitraum unser Klima und unser Wetter anschauen, stellt man fest, dass sich dieses in den letzten Jahre massiv verändert hat. Nach extrem heiße Tage folgt über Nacht ein Temperatursturz, heftige Winde und Sturzregen verwandelt unsere Umwelt zu Seenlandschaften und Trümmerfeldern. Sind diese Phänomene normal oder was hat das Wettergeschehen verändert?

Seit einigen Jahren sind u.a. sowohl in Argentinien, Brasilien wie auch in Peru HAARP (englisch High Frequency Active Auroral Research Program) Anlagen aufgestellt worden, die das Wettergeschehen weltweit stark beeinflussen. Da diese Betreiber sehr mächtigen Gruppen angehören, die auch wirtschaftliche Interessen mit den Anlagen verfolgen, ist ein direktes einwirken Seitens der Politik, oder Umweltorganisationen auf Stilllegung der Systeme etc. kaum möglich. Wir brauchen aber nicht tatenlos zuschauen sondern können selbst etwas in unserem Umfeld positiv bewirken.

Es gibt Technologien die diesen HAARP Systemen entgegenwirken und somit – zumindest in unserem= Ihrem Lebensraum/-bereich – die Wirkung abschwächen oder gar auflösen können.

Die NHS (Natur-Harmonisierungs-Station) ist eine Weiterentwickung von Wilhelm Reich`s (Orgontechnologie), die den gesamten Lebensraum ausbalanciert, harmonisiert und somit „Extremwettersituationen“ ausgleicht. Desweiteren beobachtete ich bei meiner Anlage, das das Wachstum der Pflanzen als auch das Verhalten der Tiere und der Menschen, durch eine solches System, sich harmonisch verändert. Das gesamte Lebensgefüge verändert sich spürbar.

Radiästhetische Messungen zeigen, dass durch eine NHS ein Harmonisierungsfeld von mehreren km Höhe und Durchmesser erzeugt werden kann. Weltweit konnte durch diese Technologie sogar längere Dürreperioden beendet und regelmäßige Regenfälle bewirkt werden!

Ich biete Ihnen folgendes Komplettpaket für eine NHS an:

Lieferung und Aufstellen einer NHS auf Ihrem Grundstück an dem richtigen Standort, anschließen einer funktionierende Erdung, Einweisung in die Handhabung. (bis zu einem Umkreis von Villarrica +30km im Preis enthalten)!

Die Kosten für weitere Strecken, erfragen Sie bitte vorher. Wir vereinbaren dann eine erweiterte Fahrkostenpauschale.

Informationen hierzu können Sie anschauen unter:

https://www.youtube.com/watch?v=niHFNocBX1c