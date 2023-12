Motorrad-Jacke

Verkaufe gebrauchte Motorradjacke Größe XL

Farbe Blau -Schwarz

Marke Cycle Spirit

Merkmale :

Wasserabweisend und windabweisend

Thermojacke herausnehmbar

Ventilationsreißverschlüsse an Brust

Reflektoren an Rücken

Weitenverstellung an Taille

Verbindungsreißverschluss: kurz

2 Außentaschen mit Reißverschluss

2 Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss und eine Smartphonetasche

Metallreißverschlüsse

Protektoren: Schulter- und Ellbogenprotektoren, Rücken Bauart geprüft nach EN 1621-1

Material:

Außenmaterial: 100% Polyamid

Permanentes Netzfutter und herausnehmbares Futter: je 100 % Polyester

Wattierung: 2 oz 100 % Polyester

Anfragen bitte nur Whats-App 0984 642 608