Möbliertes Ferienhaus zu vermieten

Beschreibung

Gemütliches, gepflegtes Haus zu vermieten, direkt am Asphalt mit zentraler Verkehrsanbindung.

Ca. 40 min. zum Flughafen, ca. 1 Std. in die Hauptstadt Asunción, ca. 20 min. nach San Bernardino. Diverse Einkaufsmöglichkeiten, die Schule sowie das Krankenhaus sind in wenigen Minuten zu erreichen.

Das Haus wurde 2017 errichtet, hat eine überdachte Fläche von ca. 100 m² und einer Wohnfläche von ca. 80 m².

Es ist vollmöbliert ausgestattet mit:

– 2 Schlafzimmern,

– 1 Küche,

-1 Bad mit Dusche, WC und Waschmaschine.

Desweiteren gehört ein Gartenanteil sowie ein Stellplatz für Ihr Fahrzeug dazu.

Das Haus liegt am Rande eines kleinen Wäldchens, dass zu kleinen Spaziergängen in idyllischer Natur einlädt.

Bei Bedarf ist ein Internetanschluss leicht zu realisieren.

Die Monatsmiete beträgt 2.500.000 Gs zzgl. Nebenkosten.

Langzeitmieter sind erwünscht.