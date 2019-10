Beschreibung

Laufband ATHLETIC AT CC 750T

Ausstattung:

Geschwindigkeit von 1 bis 13 km/h.

Mit Monitor 8″ LCD.

Steigung manuell einstellbar bis 12 %.

Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.

Mit Anschluß für MP3 Player oder Smartphone, 2 integrierte Lautsprecher, Spiralkabel mit Winkelstecker.

12 Programme für abwechslungsreiches Training. Mit Handbuch, Schlüssel und Silikonspray.

Mit Sensoren zur Messung der Herzfrequenz und Puls.

Anzeige Kalorienverbrauch.

Maximalgewicht ist 120 Kg.

Dieses klappbare Laufband mit maximaler Geschwindigkeit von 13 Stundenkilometer wiegt 68 kg, sodass eine Person ohne Probleme auf den vorhandenen 2 Rollen bewegen kann.

Durch die geringen Abmessungen kann man es in jedem Zimmer aufstellen. 12 Programme ermöglichen die Anpassung des Trainings an die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzer. Der Kilometer- sowie der Kalorienzähler in Kombination mit einem gut lesbaren LCD-Bildschirm erhöhen die Effektivität des Trainings zusätzlich.

Damit der Läufer im individuell richtigen Trainingsbereich läuft, kann der Puls während dem Laufen ganz leicht über die Handpulssensoren an den Handgriffen gemessen werden.

Das Laufband wurde sehr wenig benutzt, trocken gelagert und war ständig abgedeckt.

Neupreis war 4.884.000 Guaranie.

Kontakt: 0985 960 758 (WhatsApp)