Langzeitvermietung Duplex Wohnung in San Bernardino Barrio 5 , Cordillera

Verfall in:

Beschreibung

Vermiete eine teilmöblierte Duplex Wohnung in einem 3er Reihenhaus Komplex. Diese besteht im Erdgeschoss aus einer Garage und einer dahinter liegenden Wohnküche plus WC. Im Obergeschoss befinden sich 2 Schlafzimmer plus 1 Badezimmer. Möbliert ist nur 1 Schlafzimmer mit 2 Betten und Kleiderschrank. Der gemeinsame Garten besteht im wesentlichen aus einer Terrasse über die gesamte Grundstücksbreite und einem 3 x 6 Meter Pool mit Salzwasser Desinfektion statt Chlor. Der Wohnraum ist für 2 Personen ideal und für 4 Personen ausreichend. Die Monatsmiete inklusive Strom, Wasser, Internet über Glasfaser beträgt 4 Millionen Guaranie. Die Entfernung zum Super6 Supermarkt wie auch zur Strandpromenade und Wochenmarkt beträgt jeweils etwa 1 km bis 2 km . Die Telefonnummer ist zugleich whatsapp Nummer