Landhaus mit Pool (teilmöbiliert) und 1.800 m² Grundstück im grünen Gürtel von Caacupé #123

Beschreibung

Ein wirklich schönes Anwesen. Nur 15 Minuten bis zum Zentrum von Caacupé.

1.800 m² mit Haus und Pool und angelegtem Garten.

Das Landhaus umfasst ca. 150 m² Wohnfläche und teilt sich auf zwei Stockwerke auf.

Die Aufteilung der Zimmer ist wie folgt:

2 Schlafzimmer

2 Badezimmer

1 Wohnzimmer

1 Esszimmer

Küche

Das Haus ist teilmöbiliert.

Der Pool-Bereich wird durch die Grill-Ecke und dem Quincho (überdachte Terrasse) vervollständigt.

Genau richtig für schöne Abende mit Freunden. Der Pool misst 7mx3m.

Im Garten finden Sie viele alte wie auch junge schattenspendende Bäume.

Unter anderem Obstbäume, wie Mandarine, Orangen, Mango, Bananen, Grapefruit, Macadamia, Avocado, uvm.

Daneben erfreut sich das Auge an weiten Rasenflächen.

Das 1.800 m² Anwesen ist eingebettet in eine kleine Wohnsiedlung.

Nachbarn, die noch gegenseitig auf sich aufpassen.

Carport für 2 Autos

Eingebettet in eine ruhige Nachbarschaft

Eine kleine Dorfschule ist nicht weit.

2 Tante-Emma-Läden in direkter nähe.

Container für extra Stauraum vorhanden.

Das Anwesen liegt im Vorort Ytumi, dem grünen Gürtel von Caacupé.

In direkter Nähe zum Anwesen fließt der Ytumi. Ein kleiner Bach, der zum baden und abkühlen einlädt.

Ruhig, naturverbunden und dennoch in direkter Nähe zur Provinz-Hauptstadt Caacupé.

Das Anwesen steht für nur 67.000 Euro zum Verkauf.

(Preis lag noch vor kurzem bei 82.000 Euro)

Eine Zahlung in anderer Währung ist in Absprache mit dem Verkäufer möglich.

Es gilt der angegebene Preis in Euro.

Im Falle einer Zahlung in anderer Währung, gilt der tagesaktuelle Wechselkurs bei Vertragsunterschrift.

Grundstückstitel liegt vor und kann direkt überschrieben werden.

Kennzeichen des Anwesens: #123

