Kraftpaket, 4×4 Allrad-Bus/Auto, Automatik, gepflegt, Verkauf aus Altersgründen

Ab 18 Uhr täglich sind persönliche Anrufe +595 981 665 501 möglich, vorher muss ich das Handy wegen der Arbeit auslassen und die Anrufbeantworter funktionieren nicht in Paraguay. Es ist weit entspannter, ihre WhatsApp Nummer an die E-Mail Adresse jansied@yahoo.de zu senden. Mein Rückruf erfolgt per WhatsApp am frühen Abend ca. 19 Uhr in Ruhe.

Es steht hier viel Text im Angebot, ich hoffe, dass praktisch alle Fragen, die Sie haben, hier schon beantwortet werden. Termin für Probefahrt kann ich jederzeit möglich machen, in Caacupe. Das Fahrzeug kann gerne beim Mechaniker ihres Vertrauens überprüft werden.

Infos zum Preis sind unten im Text.

Der Mitsubishi Delica 4×4 Diesel Allrad Bus ist in Japan entwickelt worden, um zu Dörfern mit schlechten Straßen und schwierigem Gelände bei nahezu jedem Wetter zu gelangen, um Menschen und Waren zu transportieren.

Dieser Geländebus 4×4 Allrad ist auch ideal, um unerschlossene Bau Grundstücke ohne Wege bequem zu besichtigen. Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass dieser 4×4 Allrad Bus dafür gebaut ist, nahezu überall durchzukommen, wenn es sein muss.

Leider fehlt mir jetzt nach der Dengue Erkrankung (durch Moskitos) und aus Altersgründen die Kraft meine geplanten Südamerika Reisen zu machen und die Augen wollen auch nicht mehr so bei Dunkelheit. Daher gebe ich meinen Delica 4×4 Allrad Bus in jüngere Hände ab. Wenn mir ein Käufer verspricht, meine „Delica“ weiter zu pflegen, können wir auch noch mal etwas über den Preis reden. Wenn sie gepflegt wird, läuft sie nochmal 10 Jahre und mehr zuverlässig weiter. Ohne Probleme.

Mehr Informationen über diesen Gelände 4×4 Allrad Bus bei YOUTUBE Nicht bei Google, sondern bei YOUTUBE eingeben. Suchwort : Delica L400

Der 4×4 Allradantrieb und der 2,8L, 140 PS Diesel mit Turbo und Inverter Kühlung sind die gleichen Komponenten wie im Mitsubishi Pajero. Daher die enorme Geländegängigkeit und der bequeme Sitz-Komfort für 6 Personen und Zuladung.

Obwohl der Allradbus so geländegängig ist, ist er doch sanft gefedert und nicht so bretthart wie andere Allradautos im Gelände und auf Kopfsteinpflaster. Das liegt daran, dass er keine harten Blattfedern, sondern ein eigenes Stoßdämpfer-System besitzt.

Aufgrund der frühen Entwicklung hat dieser Allrad Bus praktisch keine Elektronik verbaut, das macht ihn so zuverlässig. Wo keine Elektronik ist, treten auch wenig Probleme auf, denn dieser Motor und das Fahrwerk laufen Millionenfach zuverlässig in Mitsubishi Pajeros weltweit und haben sich bewährt. Und fast jede wirkliche Werkstatt kann mechanische Reparaturen überall durchführen, nur die Elektronik ist das Problem heutzutage bei den neuen Autos.. Daher besser keine Elektronik bei Autos in Paraguay.

Dieser 2,8 Liter Turbodiesel, wie auch im Mitsubishi Pajero, ist im Internet als sparsam bekannt, da er auf der Autobahn nur ca. 8 bis 9 Liter Diesel / 100km Diesel verbraucht. Im Stadtverkehr und im Gelände Einsatz je nach Fahrweise und Klimaanlage etwas mehr Verbrauch, ist ja logisch, denn dann muss er ja mehr arbeiten.

Im Internet ist dieser 2.8 L Diesel Turbomotor, wenn er regelmäßig Ölwechsel bekommt, als sehr langlebig bekannt. 500 000 km und mehr sind normal. Dieser Motor hat gerade mal 189 000 km und hat Ölwechsel bekommen. Das kann man auch am Motorlauf dieses Dieselmotors hören, wie geschmeidig er vor sich her dieselt.

Auch als ideale Overlander Basis zum Ausbau als geländegängiges Wohnmobil ist er sehr beliebt.

Die wichtigsten Wartungsteile ( Luftfilter, Bremsbeläge, Spezialöle für Automatik usw. ) für Motor und 4×4 Allrad Fahrgestell sind die gleichen wie für den Mitsubishi Pajero (heißt Montero in Paraguay) und sind daher überall erhältlich.

Mit diesem Allradbus, der auf großen grobstolligen 235er Geländereifen fährt, kommen sie sicher und bequem an ihr Ziel, auch wenn sie mal durch schweres Gelände fahren müssten. Das Fahrzeug besitzt große Geländereifen, ein zuschaltbares 4×4 Allrad und eine Differenzialsperre, die nahezu überall durchkommt.

Mitsubishi 4×4 Allrad Bus, Name Delica L400, Automatik, 6 Sitzer, Turbo Diesel 2,8 Liter, 140 PS, ABS Brems Automatik

Das auf Knopfdruck abdunkelbare Glasdach gibt dem Geländebus ein herrliches Licht und Raumgefühl.

Dieser Bus hat die Ausstattungsvariante „Super Exceed“, das war beim Neukauf die höchste Ausstattungsklasse für Innenraum und Technik. Daher auch die luxuriöse separate Klimaanlagensteuerung für die hinteren Passagiere, das Glasdach und die extra Innenraumhöhe.

Serienmäßig besitzt der Bus eine Musikanlage mit mehreren schaltbaren Lautsprechern im Bus verteilt und ein neues modernes Pioneer Bluetooth/USB Radio mit Telefon Freisprecheinrichtung und 4 mal 50 Watt mit eingebautem Equalizer. Ein Geschenk von mir gibt es dazu ein Micro USB Speicher Stick mit 64 GB mit mehr als 40 Stunden Musik in hoher MP3 Qualität. (Ein bunter Mix aus meistens englischen Titeln der letzten 40 Jahre). Das Pioneer Radio hat eine Zufallsfunktion und spielt alle Musiktitel durcheinander, nichts wiederholt sich.

4 x 4 Allrad Fahrwerk wie Mitsubishi Pajero mit Differenzialsperre.

Anhängerkupplung

extreme Geländegängigkeit wie Mitsubishi Pajero

ABS Bremse

2 getrennte Klimaanlagen vorne Fahrer und hinten Passagiere

2 Sitze vorne und 4 hinten (6 Personen haben bequeme Sitzplätze mit ihrer eigenen Klimaanlage)

Modulares Sitzsystem. Sitze können hochgeklappt und verschoben werden um einen riesigen Laderaum frei zu machen

2 Power Klimaanlagen für Fahrer und Passagiere.

Glas Panorama – Dach auf Knopfdruck durch Jalousien verdunkelbar.

Da es in Paraguay im Winter kein Eis auf den Straßen gibt, wird auch kein Salz auf den Straßen verwendet, daher hat dieser 4 x4 Bus einen makellosen glatten Stahlboden ohne Rost.

Es ist ein Glücksfall, dass der Vorbesitzer den Wagen technisch und optisch sehr gepflegt hat, denn er hat ein Hotel in Asuncion gehabt und hat mit dem 4×4 Allrad-Bus seine Hotelgäste herumgefahren.

Dieser Delica Allrad Bus Bus ist in diesem Pflegezustand einzigartig in Paraguay und wird für 40 Millionen Guarani weitergegeben ( ungefähr ca. 5000 Euro ). Bezahlung in Guarani

Durch den großen Hubraum und den Turbo mit serienmäßiger Inverter Kühlung kommt der Bus beim „Kickdown “ der Automatik, wenn es nötig ist, im Notfall richtig flott von der Stelle.

Durch die stabile Anhängerkupplung zieht die Delica auch problemlos einen Anhänger.

Die vom Gesetz vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung, wie Feuerlöscher, Warnweste, 2 Warndreiecke sind neu gekauft und auf dem Wagen vorhanden, damit die Polizei Caminera bei einer Verkehrskontrolle keine Beanstandung finden kann und nicht abzocken kann (Multa/Bußgeld).

Komplette Sicherheitsausrüstung bei Reifenpannen befindet sich auch auf dem Fahrzeug. Es ist alles neu gekauft worden: Hydraulik-Wagenheber 4 Tonnen, Radkreuz mit Verlängerung. Holzplatten zum Unterlegen. Sogar der Reserve Gelände Reifen ist praktisch neu. Der Wagen ist komplett ausgerüstet, so wie ich es mir auch wünschen würde, wenn ich ihn kaufen würde. Da bin ich noch die alte Schule, denn ich verkaufe nur anständige Autos, die ich mir auch selbst kaufen würde. Was anderes habe ich Gott sei Dank auch nicht nötig.

Der Wagen kann sofort nach der Probefahrt innerhalb von 2 Stunden beim Notar in Caacupe mit ihrer Cedula ( Personalausweis Paraguay) auf ihren Namen in der Cedula Verde (Kraftfahrzeugschein Paraguay) umgeschrieben werden und der Wagen kann dann mit nach Hause genommen werden.