KIA SORENTO MODELL 2014 2.4

Beschreibung

Verkaufe Kia Sorento in gutem Zustand mit Titel vom Representanten - Garden Automotores Oelwechsel Motor/Getriebe am 21.07 neu gemacht und es wurden folgende Ersatzteile erneuert Neue Ersatzteile: -Kupplungsdruckplatte -Nehmerzylinder -Kupplungsscheibe -Bremsbeläge neu x4 -Neue Reifen vorn Klimaanlage Baujahr / Modell: 2013/2014 Fahrzeugzustand: sehr gut Kategorie: Gelaendewagen geschlossen Herkunft: Garden Automotores Kilometerstand: 67.195 km (laut Tacho - das Fahrzeug ist bis zum Verkauf in Gebrauch) Hubraum: 2,4 Kraftstoffart: Benziner - Super Verbrauch: 8,7 l/100 km (komb) 11,8 l/100 km (innerorts) 6,9 l/100 km (außerorts) Anzahl Sitzplätze: 5 Anzahl der Türen: 4/5 Schaltgetriebe Farbe: blau Preis 14.500 USD 100.000.000Gs Ausstattung:Armlehne,Elektr. Fensterheber,Elektrische Seitenspiegel,Klimaautomatik,Lederlenkrad Multifunktionslenkrad,Regensensor,Tempomat,Bordcomputer,Freisprecheinrichtung,Radio USB/Aux/CD,Alufelgen,Dachreeling,ABS,Beifahrerairbag,Fahrerairbag,Nebelscheinwerfer,Servolenkung,Tagfahrlicht,Wegfahrsperre,Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung