kastrierte Hündin mit blauen Augen

Beschreibung

Luna ist 4 Jahre alt und kastriert. Sie wiegt 15kg. Sie mag als Trockenfutter am liebsten Pronto Dog. Mit Leberwurst lässt sie sich leicht dressieren. So hat sie das apportieren gelernt.

Sie rauft gern mit einem dicken Seil an dem der menschliche „Gegner“ zieht. Mit den Kommandos „aus“ oder „Sitz“ lässt sie sofort los und wartet freudig darauf, dass das Seil zum apportieren geworfen wird.

Sie kann auch „Platz“, „Pfötchen“ und „Hopp“ über einen Besenstiel.

Luna mag bei Kälte unter 16 Grad nachts nicht draußen schlafen. Sie friert leicht. Am liebsten schläft sie mit „ihrem“ Menschen im Schlafzimmer.

Luna wurde mit ihren neu geborenen Welpen als junge einjährige Hundemutter bei einer Tierlieben Europäerin über den Zaun geworfen, damit sich jemand um sie kümmert. Sie hat dort ihre Welpen großgezogen. Sie sucht gern die Nähe von Menschen. Mit anderen Tieren kann sie nicht zusammenleben. Im Laufe der Zeit wurde sie immer eifersüchtiger und aggressiver gegenüber anderen Hundeweibchen. Ebenso kann sie nicht mit Katzen und Hühnern zusammen gehalten werden. Begegnungen mit Rüden waren beim Gassigehen bisher zurückhaltend von ihrer Seite aber freundlich.

Sie geht gern spazieren, aber nicht zu lange. Nach spätestens 30min hat sie keine Lust mehr, sie wird immer langsamer und freut sich, wenn man umdreht, um zum Auto zurück zu kehren. Daher ist sie gut als Einzelhund für ein Rentnerpaar geeignet, welches Ggf. nicht mehr so sportlich ist.