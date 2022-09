In Paraguay – Grundstück ca. 12.000 m² mit Haus und Werkstatt

All photos (4)

Verkaufe wegen Rückkehr nach Deutschland, Grundstück 12.385m² (komplett eingezäunt) mit Haus und Werkstatt. Gelegen im Süden von Paraguay – Itapua – in Capitan Meza km16 (viele deutschsprachige Einwohner), ca. 90km von Encarnacion, 50km von den deutschsprachigen „Colonias Unidas“, 180km von Ciudad del Este, 16km von Argentischer Grenze (Parana Fluss). Verschiedene Gebäude und komplett ausgestatteter Werkstatt. Keine Top- oder Luxusausstattung, aber alles eingerichtet. Hausgrundstück ca. 2.500m² separat abgeteilt mit Mauer und Maschendraht. Wohnhaus 6- eckig, (reparaturbedürftig, aber möbliert), ca. 150m² mit Dachgeschoss ca. 100m² ausgebaut, Unterstellplatz für Fahrzeug, Waschhaus und Gästezimmer und geschlossener Garage. An der Strasse 2 Gebäude, die als Geschäfts- oder Lagergebäude hergerichtet und genutzt werden können. Laufende Metallbau-, KFZ- und Landmaschinenwerkstatt mit gutem Kundenstamm (seit 1990), 2 Gruben, Hebebühne, u.a. einfache hydraulische Kantbank, kleine Drehbank, 2 Schutzgasschweissgeräte MIG- MAG (1 mit Alu-kit), 1 fast neues WIG AC/DC, Plasmaschneider und kompletter Einrichtung – viel Werkzeug, usw. Eisen- und Schraubenlager, mit Abteilung für Hydraulikschäuche, Anschlüsse, Montagepresse und allem Zubehör. Grundstück liegt an Asfaltstrasse, mit Strom und Wasseranschluss, nähe Ortskern.

Sehr zuverlässiger, langjähriger Mitarbeiter, der zur Zeit dort arbeitet und auf alles aufpasst, darf (muß aber nicht!) gerne als Einstiegshilfe und Vertrauensperson mit übernommen werden. Er hat sehr gute Deutschkenntnisse (seine Frau spricht sogar fliessend Deutsch) und ist mit Werkstatt und Kundenstamm super vertraut….