Hundemädchen „Mogli“ sucht neuen Wirkungskreis

Verfall in:

Beschreibung

Hallo, ich bin „Mogli“, ein 2-jähriges, kastriertes Hundemädchen. Ich brauche Dich, weil du einen stabilen Zaun um dein Grundstück hast und ich dadurch nicht zu Nachbars Hühnern kann. Ich kann Sitz, Platz, warte, dreh‘ dich, geh in dein Betti, naaain… Hundetricks lerne ich supergerne in nullkommanix! Ich Mööönsch, ich möchte soooo gerne ohne Leinchen laufen können, kannst du mir helfen? Ich bin eine spitzen Wachhündin und werde sehr gut auf Deinen Besitz aufpassen! Ich würde dich lieben bis in den Himmel und zurück!!!

Ruf mich an: 0985-309288. Nähe La Colmena