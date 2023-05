Zu verkaufen HP 23 Zoll All in one Computer. Der Computer wurde als Zweitgerät genutzt und ist in einem sehr guten bis neuwertigen Zustand. Der Computer erhielt am 17.05.23 eine technische Überprüfung, Betriebssystem Windows 10 und es wurde eine neue schnellere 480 GB Festplatte eingebaut (Rechnung vorhanden). Die Tastatur und Maus gehören zum Lieferumfang.

Weitere Bilder gerne per WhatsApp oder Mail

Der Computer kann je nach Standort auch sicher in der Original Verpackung gegen Kostenerstattung versendet werden.

Sollten noch weitere Fragen sein gerne per WhatsApp oder Tel. 0986 209327

Preis 1.600.000,- G$