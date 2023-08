Herren Waden-Kompression-Bandage

All photos (3)

Waden-Kompressionsbandagen

Verkaufe wg. Fehllieferung amazon:

viel zu groß für mich

Bestellt XL, geliefert 3XL 🙁

Vorgeschichte:

1x einer anprobiert,

nachdem mein Knie-Stützstrumpf beim 3ten Gebrauch zerriss.

Den Kniestrumpf hatte ich mit der sagenhafte PY Qualität und dem Super Service bei CEID**/ASU gekauft. Beim 1. Anlauf haben die mir einen Damenstrumpf ausgegeben! Der passte natürlich nicht. Am nächsten Tag Umtausch unter ewig langem Warten:

wieso, die sind doch XL. Alles korrekt!

Nö, Damen XL und Herren XL sind doch wohl unterschiedlich!

Das hätte ich sagen müssen, dass die für mich sind!

Ihr habt doch MEIN Herren-Bein nachgemessen!!!

Am Ende bekam ich Herren XL, nachdem ich laut und unwirsch wurde!

Dann dort anziehen lassen, ok, recht stramm.

Zuhause dann beim 3ten mal gerissen.

Bei der läppischen Summe von 350.000GS, wollten die nicht nochmal umtauschen, da getragen. Tolle Wurst! Ich bin begeistert.

Ich empfehle C**DOR für Masochisten!

Nun verkaufe ich das zu große Paar (2 Stück):

Heekooi Calf Brace (mit Original englischer, bebilderter Anleitung)

verstellbare Klett Waden-Kompressionsbandage,

Schienbeinschiene,

Unterstützung bei Schwellungen, Ödeme, Wandern, Sport, Venenschwäche…

amazon.com store Heekooi

Preis war ca. 30USD + Fracht 10USD

für 150.000 Gs Abholung Villa Elisa, Nähe Petropar