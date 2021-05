Hauswasserwerk in Edelstahl zur Druckerhöhung im Hauswasserbereich.

Beschreibung

Liebe Haus- & Brunnenbesitzer,

viele kennen das Problem, das hier in Paraguay der Wasserdruck im öffentlichen Netz oder bei der eigenen Haus-Wasserversorgung sehr gering ist oder schwankt. Zum Teil haben sie einen Zwischentank am Haus oder auf dem Dach, wo das Brunnenwasser bevorratet wird und dadurch der Wasserdruck meist unter einem halben bar liegt. Auch können Schmutzpartikel in den Behälter gelangen, die den Wasserdruck reduzieren. Hier empfiehlt es sich vor dem Wassereingang/ Hauswasserwerk noch ein Vorfilter (siehe Bild) zu installieren, der die Schmutzpartikel vom Tank etc. zurückhält (Mehrpreis auf Anfrage).

Da bei vielen Haushaltsgeräten ein Mindestdruck vorgegeben wird (Waschmaschine, Spülmaschine, Boiler) usw. haben wir uns auf diesen Bereich/ Situationen eingestellt und präsentieren Ihnen nachstehend folgende Lösung:

Die Druckerhöhungsanlage (Hauswasserwerk) wird zwischen die Leitung eingebaut und erhöht den Eingangsdruck bis max. 4 bar. Durch den integrierten Druckspeicher können bis zu 12 Liter Wasser (50%) bevorratet werden, so dass die Anlage nicht bei jeder Wasserentnahme anspringen braucht. Die Steuerung übernimmt ein Druckschalter der bei ca. 1,5 bar einschaltet und je nach Einstellung bei ca. 4 bar wieder abschaltet. Das System ist fast wartungsfrei [Luftdruck muss 1-2 x pro Jahr geprüft werden), besteht aus Edelstahl und hat zwei Anschlüsse von jeweils 1″Zoll. Das Hauswasserwerk kann Wasser bis zu 8m Tiefe aus einem Brunnen ansaugen und bis zu 45m hoch drücken. Der Motor hat eine Leistung von 1200 Watt. Eine mehrsprachige Bedienungsanleitung kann per CD mitgeliefert werden. Der auf dem Bild 2 abgebildeten Trockenlaufschutz (TLS) ist nicht im Lieferumfang enthalten, es ist aber ein Rückschlagventil (siehe Bild 3) eingebaut. Dieses ist eine europäische Ausführung kompl. in Messing und ist im Ansaugbereich eingebaut (Mehrpreis mit Sieb). Der in Bild 4 zu sehende Vorfilter (blau) kann gegen Mehrpreis von 420.000 GS, incl einem Wickelfilter mit 50y, sowie einem Ersatzfilter mitgeliefert werden.

Gegen Mehraufwand können wir das System auch bei Ihnen installieren. Wenn noch Fragen sind, melden Sie sich einfach bei uns = 0982-594517 oder per Mail = wassermaxpy@gmail.com

Wir haben auch Filter, Filtereinsätze, Rückspülfilter und andere „wassertechnische Lösungen“ für Sie im Lieferprogramm.