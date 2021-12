Haus auf eigenem Grundstück mit eigener Zufahrt

Beschreibung

Wir vermieten ein Haus auf eigenem großen Grundstück mit eigener Einfahrt in Paraguari, Mbatovi, am Fuße der Cordillera in einer der schönsten Gegenden Paraguays. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Bad mit Klimaanlagen etc. Poolnutzung möglich, wenn Kontabilität mit unseren Hunden besteht. Sie sind ungefährlich gegenüber bekannten Personen, aber etwas aufdringlich 😁

Das Haus bietet absolute Privatsphäre und völlige Eigenständigkeit. Vollständig eingerichtet, Kühlschrank, Gefrierfach, Wasserspender, Herd, Doppelbett, etc. Gerne auch an Langzeitmieter, die sich ein eigenes Haus suchen oder bauen möchten. Abstellmöglichkeiten für einen Kontainer.

1.000000 GS pro Woche oder 3 000000 Gs pro Monat, einschließlich Strom, Wasser, Internet.

Kontakt: abechti@web.de oder britta.j68@web.de oder 00595 889069 oder 00595 986 889806