Gusseisener Ofen, Kachelofen Einsatz

Beschreibung

Verkaufe diesen schweren Gussofen. War mal ein Einsatz in einem Kachelofen. Später habe ich ihn so wie er ist in meiner Werlkstatt benutzt. In Paraguay bisher nicht benutzt.

Abmessungen etwa: 0,45×0,45×0,8m

Gewicht geschätzt über 100kg. Zu zweit nicht oder so gut wie nicht zu heben.

Abholung Nähe Caaguazu.

Preis 600mil

whatsapp 0972 914955