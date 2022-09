Günstig! SSDs und Zubehör

All photos (5)

Verkaufe SSD MVME2. Mein Motherboard hat zwar 2x MVME Slots,

aber kann nur einen benutzen, der 2. läuft nur mit einer bestimmtem intel CPU. Wattenscheiss! Findet man erst im kleingedruckten!

Also umgerüstet auf SSD-Sata,

deren geringere Geschwindigkeit macht sich kaum bemerkbar 🙂

Die SSD sind mit SAMSUNG SW kontrolliert und gelöscht.

Alles samt Zubehör bei amazon USA in DEZ 2021, FEB und MAR 2022 gekauft

und nach PY importiert.

Beide SSD:

SAMSUNG V-NAND 970 EVO Plus 500GB NVMe M2.2 250MB RAM

Model MZ-VTS500

up to 3500MB Read Speed.

eine mit 11TBW, die andere 1TBW, spezifiziert für 300TBW, also kaum benutzt.

https://semiconductor.samsung.com/us/newsroom/news/samsung-electronics-sets-new-performance-levels-for-consumer-nvme-ssds-with-970-evo-plus/

—

Dazu eine Sammlung von 5x NVME zu PCIex1 Adaptern.

An pos 3-5 hatte ich zum Test Drähte angelötet,

sind aber wieder runter und funktionieren einwandfrei, also nur Optik.

siehe JPG

—

Alles in Original Kartons incl. Zubehör.

Preise und Einzelheiten siehe JPG

Alles zusammen statt 244USD zu 130USD,

Abholung und Vorführung in Villa Elisa,