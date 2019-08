Verfall in:

Beschreibung

Grundstuecke in Toplagen zu verkaufen – z.b.

44 × 48 qm in Pedrozo nur 180 m von der Ruta 2

und 120 m vom Asphalt und dennoch sehr ruhige

Lage.

Sehr gute Anbindung an die Busverbindungen.

Versorgungsleitungen verlaufen am Grundstueck.

Preis: 60 Millionen GS

oder

12 × 30 qm Camino Pirayu fuer 35 Millionen Gs

Weitere Infos und Besichtigungstermine unter

0985 – 462965 Cel./ Whatsup