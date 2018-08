Verfall in:

Beschreibung

Grundstück zu verkaufen, 9,5 ha, zwischen Acahay und LaColmena. Grundstück hat an einem Ende einen Bachlauf, ist ca. 900 meter mal 120 meter. Liegt ca. 1 km vom Asphalt. Strom liegt am Grundstück an. Keine unmittelbaren Nachbarn. Besonders geeignet für Aussteiger. Auf dem Grund befinden sich ungfähr 200 Palmen (kleine Kokos) sowie Bambus und andere Baumarten