Grundstueck in Toplage

Beschreibung

Verkaufe ein Grundstueck in gesuchter Lage von 5400 qm,

mit zwei Haeusern, eines davon ist ganz neu, ein Drittes ist im Bau, sowie einer Gewerbeeinheit die auch zum wohnen genutzt werden kann.

Die Ausschachtung fuer ein grosses Pool ist fertiggestellt.

Das Grundstueck bietet einen Fischteich der immer Wasser hat sowie viele Obstbaeume wie

Zitrus, Mango, Bananen, Nussbaeume.

Die Zufahrt liegt direkt an der Asphaltstrasse, eine Busverbindung ist ebenfalls vorhanden.

Die Infrastruktur ist sehr gut, man ist in Minuten an der

Ruta 2 oder im Zentrum von Caacupe.

Alles ist schnell erreichbar sei es Einkauf, Schule, Krankenhaus, was auch immer.

Das Anwesen bietet sich zudem

an Einnahmen durch Vermietung zu generieren.

Auch ist es geeignet fuer eine

Kaeufergruppe.

Selbstverstaendlich ist ein ordentlicher Titel fuer das Grundstueck vorhanden.