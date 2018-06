GMC Yukon V8 5,3 Ltr.

Verfall in:

Beschreibung

GMC Yukon V8 5.3 5,3 Ltr. Hubraum mit 288 PS in schwarz-met. mit Ledervollaustattung in beige. 5/6 bzw. 7 Sitzer, letzte Sitzreihe einzeln entnehmbar. Verbrauch ca. 14 ltr./100 km bei normaler Fahrweise (in Paraguay ist mehr ja eh nicht möglich) 😉

Fahrzeug ist in der Nähe von Caacupé – anschauen und probefahren, bezahlen und mitnehmen….