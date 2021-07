Gelegenheit grosses Grundstueck mit Gebaeude

Verfall in:

Beschreibung

Eigentuemer verkauft mehr als 3 Hektar Land mit Gebaeude ( vor zwei Jahren gebaut ), zentral gelegen, beste Infrastruktur und trotzdem laendlich, in wunderschoener und gesuchter Lage direkt bei Caacupe.

Das Grundstueck hat mehrere Teiche, Grasland, einen schoenen Baumbestand und eine wunderbare Aussicht.

Es bietet viele Moeglichkeiten

fuer weitere Bebauung z.b. fuer die Grossfamilie oder eine Kaeufergruppe und fuer den Anbau von Gemuese etc. und

fuer Tierhaltung.

Die Einfahrt des Grundstuecks liegt direkt an einer Asphaltstrasse und es gibt auch eine direkte Busverbindung.

Titel ist selbstverstaendlich

vorhanden.