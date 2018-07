gegen Gebot – GMC Yukon V8 5.3

Verfall in:

Beschreibung

Bitte um Preisangebote

GMC Yukon SLT V8 5.3 5,3 Ltr. Hubraum mit 288 PS in schwarz-met. el. Sitze, Tempomat, BOSE-Soundsystem, ZV, el. Fensterheber, LED-Scheinwerfer und vielen weiteren Extras. Ledervollaustattung in beige. 5/6 bzw. 7 Sitzer, letzte Sitzreihe einzeln entnehmbar. Verbrauch ca. 14 ltr./100 km bei normaler Fahrweise (in Paraguay ist mehr ja eh nicht möglich) 😉

Der Vorbesitzer hatte das Auto im Februar 2017 nachweislich für 25.000 US $ gekauft und wir haben es nun mit Inzahlungnahme unseres vorigen Fahrzeuges für rund 100.000.000 GS gekauft. Das Fahrzeug war die vergangenen 3 Tage in der Werkstatt und hat nagelneue Reifen für 3.000.000 GS sowie kompletten Kundendienst mit Ölwechsel, Bremsem, Zündkerzen, Flüssigkeiten und Filter usw. erhalten. Desweiteren wurde die Spur eingestellt und die Querlenker und Stabilisatoren erneuert. Alles funktioniert einwandfrei und es stehen keine weiteren Reparaturen an.

Fahrzeug ist in der Nähe von Caacupé – anschauen und probefahren, bezahlen und mitnehmen….