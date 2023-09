Gaming-PC inkl. Spielesammlung Lieferung Paraguay deutsches Windows 11 Intel i5 16GB RAM 1000GB SSD Festplatte Nvidia Geforce GTX1650 4GB

Lieferung und Aufbau von unserem deutschen Techniker in ganz Paraguay möglich!

Neuer deutscher Gaming-PC (Gehäuse frei wählbar) ab 6.800.000 Gs. inklusive Spielesammlung (BeamNG Drive, Farming Simulator 22, Forza Horizon 5, Mud Runner, Skyrim, Teardown, Poly Bridge 3, Trailmakers, Ori and the Will of the Wisps, Wobby Life, Tankstellen Simulator, Divinity Original Sin 2, Car Mechanic Simulator, ein paar Klassiker wie Command&Conquer, Super Mario Bros und vieles mehr) mit Gaming-Maus, Mauspad, Tastatur, Lautsprechern, universelle Mehrfachsteckdose, 24 Zoll Monitor mit 75Hz/5MS, Intel i5 3.2GHz, 16GB RAM, 1000GB SSD Festplatte, Nvidia Geforce GTX 1650 4GB Grafikkarte, USB3, HDMI, WLAN, Netzwerkanschluss, Windows 11 und permanentes Microsoft Office auf Deutsch, voll integrierter Antivirus Windows Defender, werbefreier Browser, VLC Mediaplayer, alle Treiber und Updates, usw. für 6.800.000 Gs. NEU, 1 Jahr GARANTIE auf den Tower, Factura PCs, Notebooks, Drucker, Handys, USVs uvm. PC-Service Planta Urbana Independencia.

Auch individuelle Konfigurationen für deinen neuen PC sind möglich!

Schreibt uns unter

WhatsApp/Telegram: +595 983 242596