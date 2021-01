Gästehaus in Mbocayaty/Guaira

Verfall in:

Beschreibung

Gästehaus in Mbocayaty, ca 7km von der Bezirks Hauptstadt VILLARRICA, ca 30 km von Coroniel Orviedo und ca 27km von der deutschen Colonia Indepedencia entfernt! In ruhiger und sicherer Wohnlage von Mbocayaty! Das Grundstück ist komplett von einer Mauer umgeben und besitzt einen separaten Eingang!

Die Casita ist mit Klima, Küche (Kochplatte, Kühlschrank, Spülmaschine) und mit Waschmaschine mit Trocknerfuntion ausgestattet und besitzt auch eine kleine Terrasse mit Ventilator! Alles Dinge des täglichen Lebens sind

Zu Fuß erreichbar! Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nöhe!

Preis 25 € pro Tag für 2 Personen!

Langzeit Miete auf Anfrage!