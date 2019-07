Früchte selbst einlegen in einen 4,5L Rumtopf

Verfall in:

Beschreibung

Geht es Ihnen auch ab und an so; hier in Paraguay gibt es sooooo viele reife Früchte, oft alle auf einmal und dann weis man nicht, wie man sie schnell verarbeiten kann. Wir haben die Lösung:

Rumtopf mit Relief, Volumen 4,5 l aus deutscher Herstellung. Damit das auch gut funktioniert gibt es noch einen halben Liter Strohrum mit dazu, denn hier gibt es nur max. 40% Alkohol. Der Vorteil ist auch der tolle Rumgeschmack des österreichischen Rums! Gegen Mehrpreis von 155.000 GS gibt es einen weiteren 1/2l Rum dazu!

Wenn noch Rückfragen wegen der Herstellung usw. sind rufen Sie uns einfach an = 0982-594517