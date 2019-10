Freistehendes Einfamienhaus mit Swimmingpool zu vermieten in Luque

Verfall in:

Beschreibung

wir vermieten ein freistehendes Einfamilienhaus in privaten gesicherten Wohnviertel (24 Stunden Wach- und Pförtnerdienst, Kameraüberwachung etc.) , 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer , möblierte Küche, quincho, Swimmingpool, alle Räume mit Klimaanlagen, in Luque, nur 7 bis zum Flughafen, 2 Minuten bis zum Supermarkt “Los Jardines“, 4,500.000 GS. / Monat