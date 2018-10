Ferienwohnungen – Mietwagen – Flughafentransfer

Verfall in:

Beschreibung

Ferienhaus Casa Loro in der Pilgerstadt Caacupé-Paraguay.

Machen Sie Urlaub im berühmten Wallfahrtsort Caacupé.

Unsere Ferienwohnungen befinden sich ca. 700 m von der Basilika entfernt. In der Nähe sind Supermärkte, Banken mit Geldautomaten, Restaurants und Cafès, Geschäfte, Krankenhäuser usw. Gegenüber ist eine Bushaltestelle. Taxis/Mototaxis sind ebenfalls in der Nähe. Zum Flughafen bzw. in die Hauptstadt Asunción sind es ca. 50 km.

Das Ferienhaus hat zwei Wohnungen mit á ca. 50 qm, für je bis zu 4 Personen.

Wohnung 1: Ebenerdig !!! Neu modernisiert !!!

– Schlafzimmer: Doppelbett, Schrank, Sessel

– Wohn-/Schlafzimmer: Sofa und Schlafcouch mit Tisch, Truhe f. Bettzeug, Sideboard

– Wohnküche: neue voll ausgestattete Küchenzeile, großer Kühlschrank mit Eisfach, Wasserkocher, Toaster, 2-Platten-Cerankochfeld, Mikrowelle, Tisch mit 4 Stühlen

– Bad: große Dusche mit Glastrennwand, Kosmetikspiegel, Fön

Wohnung 2: !!! Neu modernisiert !!!

– Schlafzimmer: großes Familienschlafzimmer mit 2 Doppelbetten, großer Kleiderschrank

– Wohnzimmer: Sofa, Couchtisch, Sideboard

– Wohnküche: neue voll ausgestattete Küchenzeile, großer Kühlschrank mit Eisfach, Wasserkocher, Toaster, 4-Platten-Cerankochfeld, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Tisch mit 4 Stühlen

– Bad: Dusche, Kosmetikspiegel, Fön

Alle Fußböden sind neu gefliest, mit Split-Klimaanlagen (heizen und kühlen), Ventilatoren, WLAN-Internet und TV ausgestattet.

Das Grundstück ist insgesamt ca. 600 qm groß, komplett durch eine Sandsteinmauer und einem schmiedeeisernen Zaun begrenzt. Im schönen Vorgarten befindet sich eine überdachte Terrasse mit Sitzmöbel. Im Innenhof gibt es auch eine Sitzecke.

Autostellplätze sind in der Garage vorhanden.

Der Wechsel der Handtücher und der Bettwäsche, sowie die Reinigung der Wohnungen wird 1-2 mal wöchentlich oder nach Absprache erfolgen.

Selbstversorgung. (Cafés zum Frühstücken in der Nähe).

Im Preis enthalten ist Strom, Wasser, Internet, TV, Reinigung sowie Endreinigung.

Mindestaufenthalt 2 Übernachtungen.

Preise:

für 1 Person pro Übernachtung 180.000 Gs (ca. 27 EUR)

für 2 Personen pro Übernachtung 240.000 Gs (ca. 37 EUR)

für 3 Personen pro Übernachtung 270.000 Gs (ca. 42 EUR)

für 4 Personen pro Übernachtung 300.000 Gs (ca. 46 EUR)

Bei längerfristigen Aufenthalten machen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot auf Anfrage.

Auf Wunsch wird der Flughafentransfer und ein Mietwagen angeboten. Selbstverständlich ist alles einzeln buchbar.

Nissan Terrano 4×4 Diesel oder Toyota Land Cruiser Prado 4×4 Diesel oder Honda Civic C-RV Benzin 4×4:

jeweils mit Vollkasko, ohne km-Begrenzung, Automatik, Dashcam (Kamera), 300.000 Guarani (46 EUR) pro Tag.

Bei längeren Mietzeiten ist auch hier ein individuelles Angebot möglich.

WhatsApp: +595 981 488671

e-mail: veronika-loos@gmx.de

https://www.facebook.com/CasaLoroCaacupe/