Ferienhaus von Privat Independencia Melgarejo

Hallo liebe Mietinteressenten. Wir möchten unser Haus vermieten und suchen nette Leute. Unser Haus befindet sich in einer ruhigen zentraler Lage in Melgarejo. Alles zum täglichen gebrauch ist fußläufig erreichbar Sie haben die unserem Haus alle Annehmlichkeiten die Sie für einen Aufenthalt brauchen. Wohnzimmer mit Klimaanlage – warm/kalt TV über Internet Schlafzimmer mit 2×2 Meter Bett mit Latex Matratzen und Klimaanlage Warm /kalt Bad WC Dusche und Badewanne. Separate Küche mit Ventilator. Zusätzlich noch ein kleiner Raum, der als Büro genutzt wird Ganzjährig nutzen man gerne unsere schöne Terrasse mit Weitblick. Für das Auto steht ein Carport direkt am Haus zur Verfügung. Das 5000qm große Grundstück ist mit Maschendraht eingezäunt und mit einem Elektronischen Tor versehen. Im Mietpreis enthalten Rasenmähen-Gärtner Glasfaserkabel – schnelles Internet. Eigenes Wasser aus

Tiefbrunnen 100m

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage