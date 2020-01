Verfall in:

Beschreibung

Ferienhaus , in Independencia zu Vermieten 0021F

Haus in Independencia zu Vermieten. In Paraguay, Südamerika, Departement Guaira.

70m² Wohnfläche ,2 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer,1 Bad, 1 Küche mit Kühlschrank, Herd, Waschmaschine alles mit Klimaanlage.usw. Terrasse ,Carport, + WLAN , 200m von Asphalt Preis: 1.800.000,-Gs. im Monat für Langzeitmieter ab 3 Monate. Eine Monatsmiete Kaution. Tagesmiete 180.000,-Gs.

Möbliert, Wasser und Strom Extra.