Exklusive Villa in hochwertigem europäischem Standard im Naturparadies

Beschreibung

Guten Tag, ich verkaufe mein Haus, gebaut nach europäischem Baustandard (Baujahr 2015) mit traumhaftem naturbelassenen Grundstück. (Verkauf und Preisverhandlung erfolgt direkt über den Eigentümer, ohne Makler oder Zwischenhändler). Das ruhige Anwesen liegt direkt am Ortsrand von Caacupé auf einem wunderschönen, einmaligen und naturbelassenen Grundstück. Erleben Sie Paraguay in seiner typischen, ursprünglichen und unberührten Flora & Fauna! Hier ein paar grundlegende Informationen zum Grundstück, bei weiteren Fragen, zögern Sie nicht und melden Sie sich gerne bei mir. - 11 Hektar Grundstück in Caacupé Ortsrand (letztes Grundstück vor Tobati) - Großteil naturbelassen (weitere Bebauung möglich) - eingebettet in naturgeschützter Bergkette (unbebaubar) - mehre Naturquellen (vom Berg) und Bachläufe, sowie 2 Wasserfälle bei starkem Regen - sehr viele Tiere in der unberührten Natur: Affen, viele Reptilien, Gürteltiere (nachtaktiv), Geier und Rotwolf in den Bergen, Hirsche und ein Paradies für die Vielfalt von Vögeln, Papageien und Schmetterlingen - 2 Brücken und Pflasterstraßen auf dem Grundstück - eigener Tiefbrunnen und Transformator - Pool - europäische Bauweise mit hauptsächlich deutschen Materialien, deutsche Elektrik, elektronische Heizkörper - automatisiertes Notstromaggregat - Blitzableiter - deutsche/italienische/englische Sanitärobjekte - deutsche Fenster - doppelwandig gebaut - deutsche Dämmung - Klimaanlagen und Deckenventilatoren - glasierte Dachpfannen aus Brasilien - Bollerjan Kaminofen aus Deutschland - hochwertige Asado- und Außenküche - 390m² überdachte Fläche - Wohnfläche 230m² - Teufel Heimkinosystem für den Innen- und Außenbereich aus Deutschland. - uvm. Besichtigung jederzeit möglich. Weitere Fotos und Informationen sende ich Ihnen gerne auf Anfrage zu. Preis: €300.000,-