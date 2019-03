Existenz oder fuer grosse Familie

Verfall in:

Beschreibung

Traumhaft angelegtes Grundstück mit zwei Häuser in absolut ruhiger und doch zentraler Lage am Eingang von Colonie Independencia, aus Altersgründen zu verkaufen. Das Grundstück verfügt über Koppel, Wald, Bachlauf und Quellen. Die Häuser haben je zwei Bäder, moderne Einbauküche mit Kochinsel, Schwedenofen uvm. Pferdestall sowie Carport sind vorhanden, sowie eine Aussenküche mit Grill. Ein Objekt für den Naturliebhaber. Das Objekt liegt am Ende einer Sackgasse.