Exclusives Ferienhaus mit Überdachter Terrasse und eigenem Garten in ruhiger Lage

Verfall in:

Beschreibung

Sehr schönes Ferienhaus in Paraguay mit sehr guter Lage, nur 600 Meter zur Ruta 8.

Noch im Stadtbereich und gleichzeitig ländlich gelegen, mit vielen verschiedenen Pflanzen und Tieren.

Ideal zum relaxen vom Alltagsstress, ob im Pool, unter der eigenen Außendusche oder auf der großzügigen Terrasse.

Das Ferienhaus ist komplett möbliert und zur Selbstversorgung eingerichtet.

Ausgestattet mit einem Schlafzimmer für bis zu zwei Personen, einer Küche und Bad.

Gerne kann auch unser schöner Pool genutzt werden

Mahlzeiten und Getränke können vor Ort zur Verfügung gestellt werden.

Gelegen in Mbocayaty in sehr ruhiger Lage am Stadtrand.

Mbocayaty ist ein guter Startpunkt in alle Richtungen alles gut und schnell zu erreichen