Erfolgreiches Braut- und Abendmodengeschäft zum Verkauf

Beschreibung

Langjähriges, gutgehendes Braut- & Abendmodengeschäft zu verkaufen. Das Geschäft wurde vor mehr als 2 Jahren in Caacupé gegründet und ist seitdem sehr bekannt. Neben dem eigentlichen Verkauf der Kleider ist die Vermietung äußerst erfolgreich.

Ideal für Existenzgründer, Quereinsteiger und Jungunternehmer, da bereits mehrere hundert Stunden Arbeitszeit investiert wurden. Viele Stammkunden (u.a. Asunción und CDE) sowie gute Referenzen vorhanden.

300+ Kleider im Komplettpaket

Im Angebot ist ein Komplettpaket mit dem das Geschäft fortgeführt werden bzw. ein bestehendes Geschäft ergänzt werden kann. Das Paket besteht aus mehr als 300 Kleidern. Zum Großteil importiert und ergänzt durch handgemachte Kleider. Alles Einzelstücke, Unikate und ausgefallene Kleider. Hochzeitskleider z.T. mit passenden Kleidern für Brautjungfern. Petticoats (Unterröcke), Handschuhe, Schmuck, etc. Eine wahre Schatzkiste, die die Kunden zu schätzen wissen. Mehr Infos weiter unten!

Zudem ist in dem Paket die gesamte Einrichtung enthalten. Das Inventar des Ladens besteht aus 11 offene Präsentations-Schränken, Spiegeln, Puppen, Deko, etc.

Der laufende Mietvertrag in guter Lage in Caacupé kann ebenso übernommen werden, wie auch die gute Vollzeit-Verkäuferin. Beides ist keine Voraussetzung!

Das Paket wird ergänzt durch ein professionelles Logo, ein gut eingeführter Name und eine gut besuchte Facebook-Seite.

Die Hochzeitskleider im Paket sind, wie alle anderen Kleider auch, allesamt hochwertig und Unikate.

Viele verschiedene Stilrichtungen, von klassisch bis modern. Mit großer Schleppe und z.T. passende Kleider für Brautjungfern. Ausladende und ausgefallene Kleider mit passendem Schleier. Alles Einzelstücke, die es so in Paraguay kein zweites Mal gibt. Größen von 34 bis 46. Aufwändige Zierarbeiten mit ausgefallene Stickereien, Bestickungen und raffinierten Dekolletés. Qualität, die die Kundinnen zu schätzen wissen!

Farbenfrohe Unikate und Einzelstücke für festliche Anlässe, ganz klassisch oder im modernen Look.

So wird jede große Feier, z.B. der landestypische 15 Cumpleaños oder ein Abschlussball, zu einem vollen Erfolg.

Ein großes Sortiment an frischen, strahlenden und ausgefallenen Farben und Modellen lassen die Augen jeder Kundin strahlen. Die durchweg seriöse Verarbeitung und hochwertige Stoffe überzeugen zum Kauf!

Ergänzt wird das Paket durch eine Auswahl an hervorragenden Kleidern für Kinder ab 3 Monaten bis 8 Jahre.

Für einen einfach Einstieg in das laufende Geschäft ist in dem Paket das professionelles Logo, ein gut eingeführter Name und eine gut besuchte Facebook-Seite (Mehr als 4.000 Abonnenten!) enthalten.

Alleine in diesem Bereich Marketing stecken bereits unzählige Stunden Vorbereitungs- und Arbeitszeit.

Und natürlich viel Geld, welches in den Markenaufbau gesteckt wurde – und Sie sich damit sparen können!Die Rechte an den professionellen Bildern von allen Foto-Shootings und Modenschauen gehen an den neuen Eigentümer über und können so in vollem Umfang für die Werbung genutzt werden.

In dem Paket ist die gesamte Einrichtung enthalten. Das Inventar des Ladens besteht u.a. aus 11 offene Präsentations-Schränken, Spiegeln, Puppen, Deko, etc. Der laufende Mietvertrag in guter Lage in Caacupé kann ebenso übernommen werden, wie auch die gute Vollzeit-Verkäuferin. Beides ist keine Voraussetzung! Das Ladenlokal verfügt über 3 große Schaufenster, eine Klimaanlage und eine Toilette. Das Ladengeschäft liegt im Zentrum der Stadt Caacupé. Direkt an einer viel befahrenen Verbindungsstraße.Gute Parkmöglichkeiten für die Kunden.

Daten zum Verkauf

Mehr als 300 Kleider Viele Einzelstücke und ausgefallene Kleider Hochzeitskleider Passende Kleider für Brautjungfern Abendkleider Kleider für Kinder



Zu den Kleidern passender Schmuck

Diverse Petticoats (Unterröcke), Handschuhe, Gürtel, Schleier, Schuhe, etc

Alle Präsentations-Schränke (11 Stück)

Sämtliche Spiegel (3 Stück)

Die komplette Dekoration

Schaufensterpuppen (5 Stück)

Konfektionsständer mit Rollen

Kleiderbügel

Eine Auswahl hochwertige Stoffe in verschiedenen Farben für neue Kleider

Lampen

Teppiche

Kronleuchter

Vitrine

Außenschild

Schaufenster-Deko mit Bühnen und spanische Wände samt Dekomaterialien

Weihnachtsdekoration

Bildmaterial aus diversen Fotoshootings

Klimaanlage

Staubsauger

Bügelstation

Dampfbügler

Regal+Schrank

Eingeführter Name des Geschäfts

Bekanntes Logo

Facebook-Seite

Laufender Mietvertrag kann übernommen werden

Gute und eingearbeitete Verkäuferin kann übernommen werden.

Sie ist zuverlässig und ehrlich.

Einkauf und Import neuer Kleider kann organisiert werden.

Das Geschäft steht für nur 65.000 Euro zum Verkauf.

Die Währung des Verkaufspreises steht in Euro fest.

Eine Zahlung in anderer Währung ist in Absprache mit dem Verkäufer möglich.

Im Falle einer Zahlung in anderer Währung gilt der tagesaktuelle Wechselkurs bei Vertragsunterschrift.

Besichtigung

Wir vereinbaren für Sie gerne eine unverbindliche Besichtigung.

Schicken Sie uns eine E-Mail an: sg@tierraparaguaya.com

oder schreiben Sie uns per WhatsApp!

Tierra Paraguaya:

+595 (0) 981 89 79 89

Kennzeichen des Anwesens: #156

Hinweis zum Angebot

Alle Angaben in den Exposés sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen, die uns von unserem jeweiligen Auftraggeber übermittelt wurden. Tierra Paraguaya übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben. Zwischenverkauf bleibt ausdrücklich bis zu einer verbindlichen Anzahlung vorbehalten.