Epson WorkForce WF-3640 mit 5 Packungen Ersatztinte

Verfall in:

Beschreibung

Zu verkaufen Epson WorkForce WF-3640 in Folge Umstieg auf A3 Tintenstrahldrucker.

Das angebotene Gerät ist in Top Zustand und sollte nach Möglichkeit in Caacupe abgeholt werden.

Dazu gibt es 5 Packungen mit Originaltinte im Wert von über 200 Euro.

Anfragen bitte via WhatsApp +595 983 250 157

Technik Druckmethode PrecisionCore™-Druckkopf Düsenkonfiguration 800 Düsen Schwarz, 256 Düsen pro Farbe Minimale Tröpfchengröße 2,8 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie Tintentechnologie DURABrite™ Ultra Kategorie Einzelplatz, Arbeitsgruppe Multifunktion Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

Druck Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 19 Seiten/Min Schwarzweiß, 10 Seiten/Min Farbe Duplex-Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734) 9,2 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 6,3 DIN A4-Seiten/Min. Farbe Druckgeschwindigkeit 33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 20 Seiten/Min Farbe (Normalpapier) Druckauflösung 4.800 x 2.400 dpi Druckvolumen 20.000 Seiten pro Monat Farben Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta

Scannen Scanauflösung 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal) Ausgabeformate BMP, JPEG, TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF Scannertyp Contact image sensor (CIS)

Fax Faxtyp Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe) Fax-Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite Fehlerkorrekturmodus CCITU/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus Fax-Kurzwahltasten (max.) 100 Namen und Nummern Seitenspeicher bis zu 180 Seiten (ITU-T No.1 chart) Faxfunktionen Favoriten, Faxen über PC, Automatische Wahlwiederholung, Schnellwahl

Papierspezifikationen Papierformate A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5 (17,6×25,7 cm), DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Benutzerdefiniert, Legal, 16:9 Automatischer Dokumenteneinzug 35 Seiten Passendes Papiergewicht 64 g/m² – 256 g/m² Duplex Ja (DIN A4, Normalpapier) Kapazität des Ausgabepapierfachs 125 Blatt Papierfachkapazität 500 Blatt Standard, 500 Blatt maximal Anzahl der Papierfächer 2

Konnektivität Anschlüsse Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct WLAN-Sicherheit WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print