Eismaschine Unold Neu

Beschreibung

Zu verkaufen Eismaschine Unold Gusto Neu , Originalverpackt,Paket war wegen Corona verschollen , mir wurde Ersatz geliefert dann tauchte die andere wieder auf , musste natürlich bezahlt werden. Nur ausgepackt und Funktionskontrolle gemacht.

Selbstgemachtes Eis – da weiß man, was man hat! Ohne Farbstoffe und künstliche Aromen – Genuss pur mit Zutaten nach Wunsch – zum Beispiel auch für veganes oder laktosefreies Eis! Mit der EISMASCHINE Gusto lassen sich etwa zwei Liter Eis in einem Arbeitsgang zubereiten. Wenn die Zutaten vorgekühlt sind, schafft sie das zum Beispiel bei Sahneeiscreme in circa 30 Minuten. Möglich ist das durch den vollautomatischen, selbstkühlenden Kompressor für kontinuierliche Kälteerzeugung (bis -35°C) und den robusten Motor, der sogar für Dauerbetrieb geeignet ist, wenn viele Schleckermäuler mit Eis versorgt werden wollen.

Volumen für ca. 2 Liter Eiskreationen

Sahneeiscreme in nur ca. 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)

Vollautomatischer, selbstkühlender Kompressor für kontinuierliche Kälteerzeugung

Elegantes, langlebiges und robustes Edelstahlgehäuse

Entnehmbarer Edelstahl-Eisbehälter zur leichten Reinigung

Touch-Bedienfeld

Großes LCD-Display mit Anzeige der Restlaufzeit

Gefrierbereich bis ca. -35 °C

Digitaler Timer, einstellbar von 5 bis 60 Minuten

Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten wie bspw. Nüsse

Robuster Motor, für Dauerbetrieb geeignet

Leistung: 180 W, 220-240 V~, 50 Hz

Maße (BxTxH): ca. 42,5 x 28,5 x 26,2 cm

Farbe: Edelstahl/Schwarz

Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten

UVP 385,99 € Hier komplette Beschreibung https://www.unold.de/eismaschine-gusto.html für nur 2.700.000 GS Nur Abholung Kontakt WhatsApp 0984 642608