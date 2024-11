Einladung zum Wochenmarkt in Melgarejo im „Restaurant La Cabañeza“.

Kommen Sie vorbei und genießen Sie ein paar schöne Stunden und einen Einkauf der besonderen Art….

Unser nächster Wochenmarkt findet am Samstag, den 30.11.2024 in der Zeit von 09.00Uhr bis 13.00Uhr jetzt an neuen Standort statt und wir laden Sie dazu herzlich ein.

Auch an unserem neuen Standort im Restaurant „La Cabañeza“ freuen wir uns wieder auf zahlreiche Besucher, die sich bei uns bei Speis und Trank und vielen tollen Angeboten wohlfühlen.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit in gemütlicher Atmosphäre und freuen uns, Sie daher am Samstag, 30.11.2024 von 09.00 – 13.00 Uhr im La Cabañeza in Melgarejo begrüßen zu dürfen.