Einladung zum Wintermarkt in Melgarejo

Unser nächster Wochenmarkt steht dieses Mal unter dem Motto „Wintermarkt“. Hiermit laden wir Sie herzlich am Samstag, 19.08.2023 von 17.00 – 21.00 Uhr zu unserer Veranstaltung ins Centro Cultural in Melgarejo ein.

Es wartet auf Sie ein breitgefächertes Angebot an hausgemachten, frischen, gesunden und leckeren Produkten:

Konfitüren, Nudeln, Aufstriche, Kuchen, Tinkturen, Körper- und Gesichtspflege, Obst, Gemüse, Kunsthandwerk und vieles mehr.

Unsere Auswahl an winterlichen Gerichten und Getränken sind unter anderem:

Gegrillte Würstchen mit Brötchen, Winterapfel gefüllt mit Blaukraut, Rindertatar auf Kartoffelstampf, bunter Blattsalat mit Kräutern und Kernen, Karotten-Kurkuma-Suppe, Kartoffelpuffer, Kuchen, Waffeln und vieles mehr.

An Getränken wir zum Beispiel Erdbeerbowle, Caipibowle, chilenischen Kaffee mit Schuss und heiße Schokolade. Für Ihr leibliches Wohl ist in jedem Fall gesorgt.

Und auch für die Kinder gibt es wieder das Angebot, am Basteltisch kreativ zu werden.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit in gemütlicher Atmosphäre und freuen uns, Sie daher am Samstag, 19.08.2023 von 17.00 – 21.00 Uhr im Centro Cultural in Melgarejo begrüßen zu dürfen. Bitte beachten Sie auch die leicht geänderten Marktzeiten für dieses besondere Event.

Zusatzinfo: Neu interessierte Aussteller können auch mitmachen und melden sich bitte telefonisch oder per Telegram unter +595 981 846 410.