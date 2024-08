Einladung Wochenmarkt in Melgarejo AM NEUEN STANDORT „Restaurant La Cabaneza“

All photos (2)

Nach mehr als zwei Jahren können wir aufgrund von Renovierungsarbeiten nicht mehr im Centro Cultural in Melgarejo unseren Markt stattfinden lassen. Nach intensiver Suche haben wir einen neuen Standort für unsere Veranstaltung gefunden.

Wir freuen uns darauf, alle Besucher – die, die uns treu geblieben sind und auch jene, die jetzt neu zu uns finden – an unserem neuen Standort als Kunden begrüßen zu dürfen.

Unser nächster Wochenmarkt öffnet nun am Samstag, den 24.08.2024 in der Zeit von 09.00Uhr bis 13.00Uhr AM NEUEN STANDORT – Restaurant La Cabaneza seine Tore für Sie.

Es wartet auf Sie wie immer ein breitgefächertes Angebot an hausgemachten, frischen, gesunden und leckeren Produkten:

Konfitüren, Nudeln, Aufstriche, Kuchen, Tinkturen, Körper- und Gesichtspflege, Obst, Gemüse, Kunsthandwerk sowie leckere Getränke und Speisen und vieles mehr.

Auf unserem Markt finden Sie außerdem draußen überdachte Sitzplätze, die zum Verweilen einladen.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit in gemütlicher Atmosphäre und freuen uns, Sie daher am Samstag, 24.08.2024 von 09.00 – 13.00 Uhr im La Cabaneza in Melgarejo begrüßen zu dürfen.