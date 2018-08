Dublex-Wasserfiltersystem mit 1″ Zoll Anschlüsse, als Vor- und Nachfiltersystem

Verfall in:

Liebe Leitungs- Brunnenwasser Nutzer,



In Paraguay wird die örtliche Wasserversorgung Dezentral geregelt; heißt, dass jede Gemeinde oder Stadtteil ihre eigene Wasserversorgung hat. Das bedeutet, das von Ort zu Ort die Qualität des Trinkwassers sehr unterschiedlich ist. Gleiches gilt auch für alle Brunnenbesitzer. Zwar werden durch Grobfilter sehr viele Steinchen etc. rausgefiltert aber bis das Wasser bei Ihnen zuhause ankommt hat es sich mit Kleinstpartikel etc. angereichert und beeinträchtigen die Trinkwasserqualität ungemein.

Sie selbst können aber für Ihren Bereich Vorkehrungen treffen, die einfach und kostengünstig sind. Für die kompl. Reinigung benötigen Sie einen Feinfilter mit mindestens 100mcr. Je nach Qualität und Beschaffenheit des Wassers benötigt man jedoch zwei Filterstufen; einen Vorfilter mit ca. 100mcr (Baumwollfilter) und einen Nachfilter mit 5o oder 25 mcr (Dublexfilter). Der Dublexfilter beseitigt auch das Chlor, Fluorid, Nitrat aus dem Wasser.

Ich biete Ihnen hier ein Doppelfiltergehäuse mit 1″ Zoll Anschlüsse incl. den beiden Filtereinsätzen, einem Baumwoll-Ersatzfilter, dem Filterschlüssel und den Wandhaltern zum Selbsteinbau an. Somit entfallen die Einbaukosten. Weitere Ersatzfilter können mit bestellt werden (Mehrpreis). Rufen Sie mich an wenn Sie noch weitere Fragen haben; auch sind wir Ihnen bei Einbau behilflich (gegen Mehrkosten) = 0982-594517