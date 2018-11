Doppelfiltersystem (Auftisch- Reiseversion) für alle Nutzer von Leitungs- Brunnenwasser

Beschreibung

Liebe Leitungswasser- Brunnenwassernutzer.

Viele von Ihnen leben hier in Paraguay in Mietobjekten, bevor Sie ggf. später ein eigenes Grundstück umziehen und dann ggf. eine eigene Wasserversorgung aufbauen. Alle Stadtwässer sind in Paraguay gechlort und z.T. mit Stoffen zersetzt, die zur Haltbarmachung hinzugegeben werden (Fluoride etc). Gerade in den städtischen Bereichen, in Hochhäusern sind Sie daher auf diese Wassersysteme / Wasserqualitäten angewiesen. Auch bei Reisen im Land ist es sinnvoll sein eigenes Filtersystem mitzunehmen. Damit Sie ein gutes Trinkwasser nutzen können, biete ich Ihnen folgende Lösung an:

Das Depural Top-Duosystem ist ein Doppel-Dreistufenfiltersystem, welches mit einem Vorfilter aus Polipropilen-Wickelfilter(1oomy) und einem Nachfilter der mit Polipropilen-Presskohle (25my)ausgestattet ist.

Die erste Stufe filtert alle Schwebestoffe, die sich u.a. im Rohrsystem oder Vorratsbehälter befinden, heraus.

Die zweite Stufe filtert: Feinstschwebestoffe, Chlor, Nitrit, Nitrat, Fluorid, Schwermetalle (wie Eisen, Mangan, Crom usw.) heraus.

Das Filtersystem wird einfach an den bestehenden Wasserhahn oder Spüle angeschlossen (Adapter liegen bei). Es wird einfach das vorhandene Filtersieb abgeschraubt und durch den Adapter ersetzt, fertig!

Funktionsweise:

Wollen Sie Wasser zum spülen, putzen usw. entnehmen, benutzen Sie den Auslauf wie bisher. Benötigen Sie das gute, gereinigte Wasser fürs Kochen, Obst- und Gemüse waschen oder zum Trinken, legen Sie einfach den kleinen Hebel um, fertig!

Die Filtereinsätze sind einfach zu wechseln, so dass die Wartung von Ihnen selbst durchgeführt werden kann. Je nach Wasserqualität und Standzeit können Sie die Einsätze für 1000 bis 3000 Liter Trinkwasser nutzen. Dann sind sie zu ersetzten.

Das Filtersystem wird komplett mit Filtereinsätze und Anschlussteilen geliefert und ist sofort einsatzbereit. Das System besteht aus weisem Kunststoff (PP,SAN,ABS), kein Metallgehäuse.

Andere Bestückungen des Filtersystem auf Anfrage möglich. Wir verschicken die Filtersysteme auch gegen Kostenübernahme nach ganz Paraguay.