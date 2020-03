Doppel-Wasserfiltersystem,1″ Zoll Anschlüsse, als Vor- und Nachfiltersystem

Liebe Leitungs-, Brunnenwasser-Nutzer,



überall liest man, dass sowohl das Wasser aus den öffentlichen Leitungen als auch das Wasser aus selbst hergestellten Brunnen mit Viren, Algen, Bakterien sowie Microsand belastet sind. Zwar werden die öffentlichen Leitung ab und an gespült und mit Chlor desinfiziert; nur können wir uns darauf wirklich verlassen? Gerade da die Themen Corona und Denge usw. in aller Munde sind, bietet sich die Verbreitung über das Wasser usw. als Überträger gut an!