Comfee-Raumluft-Entfeuchtungsgerät DG 30L (mit allen Zulassungen, & BRD-Garantie)

Beschreibung

Gerade nach einigen Regentagen werden die Anziehsachen und das Bett, die Schuhe usw. klam und fangen an ggf. zu muffen oder zu schimmeln. Dafür gibt es nun eine Lösung = Das Entfeuchtungsgerät Comfee DG 30L kann bis zu 30 Liter Wasser pro Tag aus dem Raum (max.180m³/80m²) entfernen; es ist sehr gut geeignet für die Trocknung von Wäsche /Kleidung im Kleiderschrank und Lebensmittel. Viele haben einen Computer / Notebook der/die sehr anfällig gegen Feuchtigkeit sind; hier hilft der DG 30L sensationell. Es trocknet die Luft auf 45-50% Luftfeuchte runter (im SMD Modus). Das Gerät ist NEUWARE, mit 3 Jahre Garantie. Was kann das Gerät noch: Es ionisiert die Luft, hat eine Timer, es reinigt die Luft vom Staub und Gerüchen usw. usw. Es verbraucht nur 650W/h. Es hat einen großen Tank (ca. 5 L) kann aber auch direkt an den Abfluss angeschlossen werden! Viele unserer Kunden in Paraguay sind sehr begeistert wie einfach die Handhabung ist. Wenn Sie die Ware über unser BRD Konto in Euro abwickeln, gibt es noch ein (Wechselkurs-Rabatt)! Die Auslieferung erfolgt in KW 30/31. Wenn Sie ein kompl. Datenblatt benötigen, senden Sie mir eine Mail.