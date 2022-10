Charmanter Bungalow in Limpio

All photos (7)

Wir vermieten langfristig einen Bungalow in der Stadt Limpio nahe des Abasto Norte in einer geschlossenen Wohnanlage, ca. 500 m von der Ruta entfernt.

Das Haus verfügt über 3 Schlafzimmer, 1 großes Wohn – Esszimmer mit Kamin, Küche, sowie 2 Badezimmer und 1 Gästebad.

Über einen großen Boiler gibt es heißes Wasser.

Alle Zimmer verfügen über Splitt – Klimaanlagen, die sowohl heizen als auch kühlen.

Der umbaute Bereich umfasst ca. 120 m² mit einer großen Terrasse von ca. 100 m². Ein Quincho mit Grill kann gern nach Absprache mitgenutzt werden.

Die Versorgung mit Trinkwasser wird über ein eigenes Tanksystem auf dem Grundstück sichergestellt.

Der Bungalow befindet sich in einem gepflegten und wunderschönen Garten von 25.000 m² mit vielen alten und schattenspendenden Bäumen. Ebenso ist es auch möglich weitere Installationen wie den Pool zu benutzen, den Fußballplatz oder das Beach – Volleyballfeld und noch vieles mehr.

Der monatliche Mietpreis beträgt 3.600.000 einschl. Instandhaltung des Gartenbereichs, Wasser und Müllabfuhr.

Auf Wunsch kann das Haus auch möbliert angemietet werden.

Kabelfernsehen und Internet können gegen Kostenbeteiligung mitgenutzt werden. Die Stromkosten werden separat berechnet.

Supermärkte etc. befinden sich in ca. 200 m Entfernung. Neben dem Mercardo Abasto Norte gibt es auch viele Busverbindungen nach Asuncion oder auch ins Inland. Über die neu erbaute Ruta erreichen Sie Asuncion in ca. 11 km.

Bei Interesse können Sie uns gern anrufen oder WhatsApp unter

+595 (0) 982 534 913