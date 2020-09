Canon Multifunktionssystem iR ADVANCE C5235i

Verfall in:

Beschreibung

Zu verkaufen HighEnd Multifunktionssystem von Canon.

Drucken, Scannen, Faxen und Kopieren.

iR ADVANCE C5235i

Dieses intelligente Multifunktionssystem mit einer Kapazität von 30 Seiten pro Minute liefert hochwertige Druckerzeugnisse in Farbe. Mehrwert für geschäftige Büroumgebungen: einfache Integration und Sicherheits- und Kostenkontrollfunktionen in einem mweltverträglichen Paket.

Vorteile:

– 35 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 30 Seiten pro Minute in Farbe

– Kippbarer 21,3-cm-Farb-Touchpanel von SVGA

– Höchste Flexibilität bei Medien und Weiterverarbeitung

– Drucken Sie Ihre beeindruckenden Dokumente ab sofort selber

– Einfache Zugangs- und Nutzungskontrolle pro Benutzer

– Format bis A3

– Führend in der Energieeffizienz

– Mit Faxmodule und Netzwerkanschluss

– Toner zu mehr als 80% Voll

– Das Gerät hat erst 250’000 Seiten gedruckt (Dies entspricht der empfohlenen monatlichen Druckleistung für ein solches Gerät

– Dimensionen 62 cm x 71,2 cm x 118,2 cm, Gewicht rund 170kg

Das Gerät muss zwingend in Caacupe abgeholt werden.

Ich verkaufe das Gerät infolge Nichtgebrauch.

Anfragen bitte an: a699@tvv.ink