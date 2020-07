Beschreibung

Caacupé: Vendo casa / House for sale / Hausverkauf

# Für Anfragen in Deutsch kontaktieren Sie uns bitte SCHRIFTLICH über WhatsApp, SMS oder Messenger +595992872584 oder per E-Mail: paul33viv@gmail.com

# For inquiries in English, contact us through +595992872584 or email: paul33viv@gmail.com

# Para consultas en español, contáctenos POR ESCRITO a través de WhatsApp, SMS o messenger +595992872584 o por correo electrónico: paul33viv@gmail.com

Vendo casa totalmente renovada en Caacupé

2 dormitorios

2 baños (1 en suite)

Sala confortable

Gran comedor (para 30 personas)

Cocina grande

Amplio deposito completo con estanterías

Área de parrilla cubierta con tataqua

Jardin con muchos arboles frutales

Completamente renovado, incluyendo electricidad, ventanas, techo, etc.

Adecuado para convertir en 2 apartamentos o casa de huéspedes

Porton corredera eléctrico

480 metros cuadrados de terreno

3.6 kilómetros de la basílica

1.5 kilómetros de la Ruta 2

Título de propiedad totalmente en orden

Precio: 399,000,000 Gs

Fully renovated house for sale in Caacupé

2 bedrooms

2 bathrooms (1 en-suite)

Comfortable lounge

Large dining room (seats 30 people)

Large kitchen

Large utility room complete with shelving

Covered grill area with tataqua (clay wood burning oven)

Garden with many fruit trees

Fully renovated including new electrics, windows, roof etc.

Suitable to convert to 2 apartments or guesthouse

Electric sliding gate

480 square meters land

3.6 kilometres from Basilica

1.5 kilometres from Ruta 2

Property title fully in order

Price: 399,000,000 Gs

Komplett renoviertes Haus zum Verkauf in Caacupé

2 Schlafzimmer

2 Badezimmer (1 en-suite)

Komfortables Wohnzimmer

Großer Speisesaal (Platz für 30 Personen)

Große Küche

Großer Hauswirtschaftsraum mit Regalen

Überdachter Grillplatz mit Tataqua (Holzofen aus Lehm)

Garten mit vielen Obstbäumen

Komplett renoviert, einschließlich neuer Elektrik, Fenster, Dach usw.

Geeignet für den Umbau in 2 Apartments oder Gästehaus

Elektrisches Schiebetor

480 Quadratmeter Land

3,6 Kilometer von der Basilika entfernt

1,5 Kilometer von Ruta 2 entfernt

Eigentumstitel vorhanden

Preis: 399.000.000 Gs