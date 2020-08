Bungalows zur Kurz- und Langzeitmiete in Caacupé

Beschreibung

Wir vermieten in Caacupé Bungalows für 1-4 Personen an Kurz- oder Langzeitmieter.

Die Bungalows stehen in den Cabañas in einem ruhigen und sicheren Barrio mitten in grüner Natur. Alle Bungalows sind voll möbiliert und mit allem Notwendingen ausgestattet. Du hast Zugang zum Pool sowie Quincho.

Ideal für deinen Start in Paraguay, Ferien oder um einige Tage zu entspannen.

Gerne erstellen wir dir ein persönliches Angebot.

Phone +595 983 250 157

Mail info@puesta-del-sol.com