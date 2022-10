Verschiedene informative und unterhaltsame Bücher über Paraguay. Preis pro Buch GS 10.000

Buch „Spanisch schimpfen“ GS 5.000

DVD auf deutsch, Laufzeit 45 min., über Land und Leute, GS 15.000

Ideal für Neu-Paraguayer, aber auch interessant für Leute, die schon länger hier sind und eine Lektüre in ihr Gästehaus für Ihren Besuch aus Europa möchten.

Abzuholen nahe Caacupé, es ist aber auch möglich kostenlos nach Independencia, Asunción, in die Kolonien in SanPedro, Campo 9 oder in den Chaco zu versenden. Versand in alle anderen Destinationen über Paketdienst (zB.Tiemsa) gegen Versandkostenübernahme möglich.

Auf Nachfrage haben wir noch weitere Bücher (Romane, Krimis,…), Spielfilme auf DVD und komplette Serienboxen günstig abzugeben. WhatsApp 0986 784088