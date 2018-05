Bucas Sunshower Regendecken und Stalldecken fuer die kalten Tage !

Beschreibung

Habe drei dieser tollen Bucasdecken abzugeben da sie leider zu gross ausfallen fuer unsere Pferde.

Zwei der Decken haben eine Rueckenlaenge von 1,25 m und eine von ca. 1,45 m – gemessen von Widerrist bis

Schweifansatz.Die Decken sind neu Preis VS.

Bilder und Infos zu den Decken gibt es auf der Bucas Homepage oder per whatsup.

Wer sie noch nicht kennt es sind silberfarbene, leichte und stabile Decken, atmungsaktiv und,und,und…ideal fuer den „Winter“ in Paraguay.

Ausserdem gibt es noch diverse Stall-und Transportdecken neue und kaum gebrauchte Preise VS.

Eine gebrauchte Cordreithose von Kentucky ist auch noch zu haben und das eine oder andere was sich noch

findet beim Ausraeumen.

Fragen werden gerne beantwortet. Bitte nur telefonisch

melden oder per SMS.